Serie B, guida alle liste over ed under: la situazione in casa Reggina

Con la riapertura del calciomercato invernale, tornano a tenere banco le liste “Over” ed “Under”. Nella prima rientrano i calciatori nati in data antecedente all’1 gennaio 1997, nella seconda tutti quelli nati dalla suddetta data in poi.

Dopo la cessione di Lafferty, la Reggina ha 17 elementi in lista over, ovvero una casella in meno del massimo consentito.

Nessun limite per la lista under, che con l’arrivo di Micovschi raggiunge la cifra tonda. In teoria ci sarebbe anche la lista dei giocatori bandiera, comprendente un massimo di due calciatori che hanno militato nello stesso club per quattro stagioni, tra prima squadra e giovanili: quest’ultimo elenco, almeno ad oggi, vede il club dello Stretto fermo a quota zero.

Guardando l’età anagrafica dei calciatori amaranto, il più “vecchio” è German Denis, il quale lo scorso settembre ha compiuto 39 anni. Seguono Guarna (35), Cionek e Faty (34). Il giocatore più giovane invece è Alessandro Plizzari, unico a non aver ancora superato i 20 anni. Subito dopo, troviamo Enrico Delprato, Andrea Marcucci, Gabriel Charpentier e Claudiu Micovschi (21).

REGGINA 2020/2021, GLI OVER

Portieri

Enrico Guarna (11/8/1985-età 35)

Difensori

Thiago Cionek (21/4/1986-età 34)

Gianluca Di Chiara (26/12/1993-età 27)

Daniele Gasparetto (6/4/1988-età 32)

Giuseppe Loiacono (6/10/1991-età 29)

Marco Rossi (30/9/1987-età 33)

Centrocampisti

Nicola Bellomo (18/2/1991-età 29)

Nicolò Bianchi (24/2/1992-età 28)

Lorenzo Crisetig (20/1/1993-età 27)

Francesco De Rose (21/6/1987-età 33)

Ricardo Faty (4/8/1986-età 34)

Daniele Liotti (8/6/1994-età 26)

Gabriele Rolando (2/4/1995-età 25)

Mario Situm (4/4/1992-età 27)

Attaccanti

German Denis (10/9/1981-età 39)

Jeremy Menez (7/5/1987-età 33)

Nikola Vasic (4/10/1991-età 29)

REGGINA 2020/2021, GLI UNDER

Portieri

Alessandro Farroni (20/9/1997-età 23)

Alessandro Plizzari (12/3/2000-età 20)

Difensori

Enrico Delprato (10/11/1999-età 21)

Dimitrios Stavropoulos (1/5/1997-età 23)

Centrocampisti

Michael Folorunsho (7/2/1998-età 22)

Andrea Marcucci (7/2/1999-età 21)

Hachim Mastour (15/6/1998-età 22)

Claudiu Micovschi (19/6/1999=età 21)

Attaccanti

Gabriel Charpentier (17/5/1999-età 21)

Rigoberto Rivas (31/7/1998-età 22)