Reggina, prove tattiche in vista del Lecce: Crisetig ancora a parte

Quella di sabato contro il Lecce, per la Reggina, sarà un’altra importante prova di forza, che contrapporrà gli amaranto alla sesta forza del campionato cadetto. Baroni, tra gli ex della sfida, conosce le insidie di una gara dove approccio, determinazione e lucidità dovranno rappresentare gli aspetti chiave dai quali ripartire dopo l’amara sconfitta di Ascoli.

In campo da oramai tre giorni per preparare la sfida del ”Granillo”, quest’oggi gli amaranto hanno lavorato prettamente sull’aspetto tattico, precisamente sulla fase di costruzione del gioco e su quella di non possesso. Dal report divulgato dal club, si evince anche come Crisetig, le cui possibilità di scendere in campo contro il Lecce tendono sempre di più verso lo zero, stia ancora lavorando a parte.

Di seguito, la nota del club:

Stamane la squadra è scesa sul campo numero uno del centro sportivo Sant’Agata agli ordini di mister Baroni e del suo staff. Alla fase di riscaldamento hanno fatto seguito esercitazioni tattiche in fase di possesso e non possesso. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Lorenzo Crisetig, uscito alla fine del primo tempo della gara con l’Ascoli per un problema fisico, ha svolto lavoro differenziato.

La squadra si ritroverà sul campo nella mattinata di domani.