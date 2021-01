Reggina, Micovschi si presenta: ”Reggio è l’occasione giusta per dimostrare chi sono”

Arriva in prestito dal Genoa (fino al 30 giugno 2021) e vestirà la maglia numero 23 il primo colpo del mercato invernale della Reggina. SI tratta di Claudiu Micovschi, che questo pomeriggio si è presentato alla stampa. DI seguito, le sue parole:

”Sono molto contento di essere qui – ha esordito l’esterno – Ringrazio società ed il mister che mi ha hanno voluto qui. Ho scelto Reggio perché è una piazza importantissima che può arrivare in alto.

Sul Charpentier- ”E’ pronto per tornare a giocare e dimostrare le sue qualità. Ho solo da imparare da lui”.

Sul 4-3-3 di Baroni e sul confronto con il mister- ”E’ un modulo che preferisco, le mie qualità sono velocità, dribbling e saltare l’uomo. Preferisco giocare esterno alto a destra, ma dipende anche dal mister. Io mi metto a disposizione della squadra, non è importante il ruolo dove giocare. Il mister mi ha detto che per giocare in B c’è bisogno di tanta corsa e sacrificio”

Sul gruppo- ”Il mio inserimento è stato molto buono, la squadra mi ha accolto bene e sono contento. E’ un grande gruppo, speriamo di fare un ottimo girone di ritorno”.

Reggio occasione importante- ”E’ l’occasione giusta per dimostrare chi sono e che posso arrivare in alto. L’obiettivo per questa stagione è di arrivare più in alto possibile”.