Reggina-Lecce, Crisetig verso il forfait

Si spera di recuperarlo per Frosinone

Per la Reggina che prepara la sfida di sabato contro il Lecce, la buona notizia data dai recuperi di Menez e Faty (che sono tornati ad allenarsi in gruppo ma che chiaramente non sono ancora al top della forma) rischia di essere offuscata dall’indisponibilità di uno dei calciatori più importanti.

Lorenzo Crisetig, uscito all’intervallo dell’ultima gara ad Ascoli per infortunio, salterà con molta probabilità la gara di sabato al Granillo contro il Lecce. L’entità dell’infortunio del centrocampista amaranto, sembra, comunque, meno grave del previsto: il numero 8 della Reggina, dunque, potrebbe saltare la gara contro il Lecce ma tornare ad allenarsi per le prossime partite, ad iniziare dalla gara contro il Frosinone.