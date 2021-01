Reggina e Lecce si danno appuntamento a sabato 16 gennaio, dove al ”Granillo”, alle ore 16, scenderanno in campo per la 18^ giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno ripreso gli allenamenti appena tre giorni addietro, dopo aver staccato qualche giorno per via della mini sosta dettata dal calendario, che nell’ultimo mese ha visto la serie cadetta scendere in campo in media ogni tre giorni.

Al rientro, i due allenatori hanno dovuto fare nuovamente i conti con la situazione indisponibili (seppur in parte recuperati). In casa Lecce, precisamente, restano out quattro giocatori, più un new entry delle ultimissime ore. Si tratta di Zan Majer, il quale ha dato forfait nel corso della seduta odierna, nella quale, al contempo, Filippo Falco e Claud Adjapong sono rientrati in gruppo.

Di seguito, la nota stampa del club giallorosso sull’allenamento di questo pomeriggio:

All’Acaya Golf Resort & SPA i giallorossi hanno sostenuto un allenamento pomeridiano. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Felici, Paganini, Rodriguez e Calderoni, mentre Falco e Adjapong hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo. Majer ha interrotto anzitempo l’allenamento a causa di un problema al ginocchio sinistro. Domani mattina allenamento al Via del Mare con successivo trasferimento in Calabria.