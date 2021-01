Mercato Serie B, parte il valzer degli attaccanti: Ricci al Monza, colpo Ardemagni per la Reggiana

Sta entrando nel vivo il mercato delle squadre cadette, che fino al primo giorno di febbraio avranno tempo per rinforzare i propri organici all’interno della finestra dei trasferimenti. Dagli arrivi di Carnesecchi e Scozzarella per Cremonese e Monza alla cessione di lusso in casa Brescia, dove Torregrossa ha detto addio per accasarsi in Serie A, alla Sampdoria. Già diversi i colpi in entrata e in uscita dopo appena 9 giorni dal ‘via libera’ per la compravendita dei calciatori.

Non sono mancate manovre interessanti neppure nelle ultime ore, specialmente in attacco. Copertina alla Reggiana, che alla fine ha avuto la meglio su Matteo Ardemagni, centravanti classe’ 87′ con all’attivo ben 107 reti nel campionato di Serie B. Gli emiliani lo hanno prelevato in prestito fino a giugno dal Frosinone, club con il quale l’attaccante milanese ha totalizzato soltanto sette presenze in questa prima parte di stagione.

Segue il Monza del duo Berlusconi-Galliani, che dopo Scozzarella porta in Brianza un altro calciatore dalla Serie A. Si tratta di Federico Ricci, giunto alla corte di Brocchi in prestito dal Sassuolo e con un curriculum in cui figurano 179 presenze e 21 reti tra massima serie e cadetteria.

Sbarca ad Ascoli, invece, il rumeno Adrian Stoian, elemento già conosciuto nel calcio italiano (circa 230 presenze e 22 reti tra A e B), dove ritorna in seguito all’esperienza in patria con il Viitorul Constanta. Il Cosenza, infine, ha chiuso per il prestito di Tremolada dal Pordenone, nuovo calciatore dei rossoblu fino al termine della stagione.