Mercato Reggina, una pretendente in meno per Gabriele Rolando

Il futuro dell’esterno destro Gabriele Rolando sembra essere lontano dalla Reggina. Su di lui l’interesse di alcune blasonate squadre di serie C, ma nelle ultime ore è cambiato qualcosa. Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, infatti, l’Alessandria, prima squadra ad aver chiesto informazioni sul calciatore amaranto, avrebbe cambiato obiettivo per quel ruolo, abbandonando di fatto la pista che porta a Rolando. Resta in piedi, al momento, solo una pretendente: il Bari di Auteri che a differenza dei piemontesi (che lavoravano per avere il cartellino a titolo definitivo) propongono solamente un prestito di sei mesi. Un’opzione contrattuale che non entusiasma il laterale genovese più propenso ad un accordo a titolo definitivo. Visto il poco spazio in amaranto con il nuovo corso, l’esterno potrebbe però decidere di accettare e trasferirsi in Puglia fino a giugno.