Accadde oggi: Cozza stende l’Ancona di Spalletti, è la nona sinfonia amaranto…

13 gennaio 2002, serie B, prima giornata di ritorno. Forte di otto risultati utili consecutivi, la Reggina di Colomba viaggia verso l’immediato ritorno in serie A. In un Granillo ribollente di passione ed entusiasmo, la compagine dello Stretto riceve il pericolante Ancona, guidato per la prima volta in trasferta da un tecnico destinato a fare parecchia strada, ovvero Luciano Spalletti.

La gara, si sblocca dopo soli 19 minuti. Su un pallone a spiovere dalla sinistra, la difesa dorica riesce ad avere la meglio su Dionigi, ma nulla può un attimo dopo, quando Ciccio Cozza lascia partire una sventola di rara potenza e precisione, che si infila sotto la traversa della porta difesa da Storari (nella foto, l’esultanza degli amaranto). Sembra essere l’inizio di una goleada, ed invece l’Ancona rimane in partita, fino a far tremare sul serio i tifosi reggini. A 10 minuti dal termine infatti, Parente ha la più grande delle occasioni per pareggiare i conti, ma il centrocampista biancorosso spreca nel peggiore dei modi un calcio di rigore, spedendo fuori alla destra di Belardi.

Finisce 1-0, la marcia amaranto continua…