Verso Reggina-Lecce, Baroni rischia di perdere un centrocampista ed un attaccante

Anno nuovo, vecchie problematiche. L’infermeria amaranto non trova pace, facendo puntualmente registrare nuovi indisponibili proprio quando sembrava pronta a svuotarsi. In vista della gara col Lecce, la compagine dello Stretto rischia seriamente di perdere sia Lorenzo Crisetig che German Denis.

“L’impiego di Lorenzo Crisetig- si legge sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud- rimane in forte dubbio. Il metronomo del centrocampo amaranto non si è allenato neanche ieri, mentre in queste ore sono attesi gli esiti degli esami ai quali è stato sottoposto, al fine di valutare l’entità dell’infortunio subito ad Ascoli. In caso di forfeit del numero 8, scalda i motori Ricardo Faty”.

In dubbio anche l’impiego del Tanque Denis, il quale, così come spiegato da mister Baroni ai microfoni di Reggina Tv, ieri ha svolto allenamento differenziato a causa di un affaticamento.