UFFICIALE- Reggina-Lafferty, è addio: arriva la risoluzione consensuale del contratto

Dopo Lorenzo Peli, è Kyle Lafferty il secondo volto a lasciare la Reggina in questa sessione di mercato. A differenza del giovane bergamasco (rientrato dal prestito all’Atalanta), l’attaccante nordirlandese ha siglato una risoluzione anticipata del contratto che, ricordiamo, lo legava in riva allo Stretto fino al 30 giugno 2022. Accordo trovato tra le parti, che dunque si dicono addio dopo circa sei mesi, periodo in cui Lafferty ha totalizzato nove partite ed una rete con la maglia amaranto.

Di seguito, la nota del club:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto.

Ringraziando Kyle per la professionalità dimostrata, la Reggina gli augura le migliori fortune sportive.