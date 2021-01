Reggina verso il Lecce, doppia seduta per la squadra di Baroni

Doppia seduta di allenamento per la Reggina, secondo quanto riporta la nota ufficiale diramata dal club. “Prosegue il lavoro della squadra in vista della gara interna con il Lecce. Oggi è stata effettuata una doppia seduta di allenamento. In mattinata il gruppo, dopo un’iniziale fase di riscaldamento, ha provato diverse soluzioni tattiche in fase di possesso e non possesso. La sessione si è conclusa con una partitella a tema a campo ridotto. Nel pomeriggio, invece, la squadra si è concentrata sulla parte atletica. Domani mister Baroni e il suo staff hanno fissato una seduta mattutina”.