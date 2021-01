Mercato Reggina, Rolando resta sul mercato: le ultime

Uno scenario quasi impossibile da ipotizzare soltanto quattro mesi fa, ma nel calcio, si sa, le cose possono cambiare in fretta. Gabriele Rolando, grande protagonista della cavalcata verso la B e punto fermo all’inizio di questa stagione, resta uno dei principali indiziati a lasciare la Reggina in questa sessione invernale di calciomercato.

Alla finestra ci sono sempre Alessandria e Bari, a riportare gli ultimi scenari è la Gazzetta del Sud.

“Se l’Alessandria dovesse confermare le intenzioni iniziali (offerta economica per il cartellino, più contratto fino al 2023), Gabriele Rolando quasi certamente sceglierà i piemontesi come prossima destinazione-si legge-dal momento che il Bari, per arrivare al laterale destro, sembra propenso ad un prestito di soli sei mesi, più un eventuale scambio con Simeri”.