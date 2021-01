CorSport: “Diciotto club italiani attenzionati da fondi Usa”. C’è anche la Reggina…

C’è un’altra Italia che piace agli Usa. Secondo il Corriere dello Sport, diciotto club italiani e due svizzeri sarebbero stati attenzionati da alcuni investitori statunitensi. Nell’analisi in questione sarebbero state esaminati alcuni criteri in particolare, ovvero forza del brand, legame con la città e potenziale di crescita.

“Sono dunque molti gli investitori a stelle e strisce- scrive il quotidiano nazionale- pronti a sbarcare nel nostro paese sulla scia dei proprietari di Milan, Bologna, Roma, Fiorentina e Venezia”.

In serie B, oltre alla Reggina, alcune valutazioni sono state fatte anche sul Pescara. In Lega Pro invece, figurano i nomi di Bisceglie, Catanzaro, Cavese, Foggia, Lecco, Sambenedettese e Vibonese. Per quanto riguarda la serie D, troviamo Acr Messina, Gladiator, Latina e Trastevere.

“Su Foggia e Latina- si legge- sarebbe stata fatta una diligence. Il Trastevere piacerebbe per la posizione geografica , ma presenta limiti nella crescita dei tifosi. Un paio di analisi mostrano grandi potenzialità, altre sono state bocciate”.