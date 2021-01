Mercato Reggina, nuovo tentativo per un attaccante dell’Inter

Un difensore under, un centrocampista centrale ed un attaccante. Una volta ufficializzate le operazioni che porteranno a Reggio Claudiu Micovschi, Mattia Mustacchio e Nicolas Andrare, la Reggina andrà a caccia di questi altri tre tasselli, per completare la campagna acquisti invernale.

Per quanto riguardo l’attaccante, così come riporta la Gazzetta del Sud, è ancora viva la pista che porta a Darian Males, classe 2001 acquistato questa estate dall’Inter. Males ha firmato un contratto di cinque anni con i nerazzurri per poi finire in prestito al Genoa,ma nelle fila dei grifoni non è riuscito a trovare spazio.

Il club dello Stretto ci spera, ma la strada è in salita. “A breve è previsto un incontro con il club nerazzurro- si legge sull’edizione odierna di Gazzetta-ma le possibilità di arrivare al giovane svizzero, ad oggi, restano davvero poche”.