Reggina, possibili grandi novità già contro il Lecce

Alcuni ritorni in gruppo pronti per la gara di sabato

Testa al campionato, la Reggina deve dimenticare in fretta la scottante sconfitta di Ascoli. Dopo la sosta gli amaranto sono tornati in campo ieri per preparare la sfida di sabato prossimo al Granillo contro il Lecce.

Calendario difficile per la Reggina

Il match contro i salentini apre un trittico ostico per la Reggina (che in seguito affronteranno Frosinone in trasferta e Salernitana a Reggio), chiamati a prove maiuscole contro avversarie impegnate nella corsa alla promozione in serie A (nonostante qualche inciampo). Già sabato comunque, il tecnico Marco Baroni potrebbe mettere in campo alcune novità nello scacchiere amaranto.

Reggina, gli arrivi dal mercato

Nessun acquisto ufficiale ancora per la Reggina, ma numerose trattative imbastite e pronte ad essere finalizzate. Su tutte quelle degli esterni offensivi Claudiu Micovschi e Mattia Mustacchio: per il primo manca solo l’ufficialità, per il secondo si limano i dettagli per un trasferimento praticamente fatto. Tra oggi e domani dovrebbero arrivare novità in tal senso. Anche nel ruolo di portiere la Reggina che sfiderà il Lecce potrebbe vedere tra i pali un nuovo atleta: la pista che porta a Nicolas Andrade è particolarmente “calda”, a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere lui il nuovo portiere amaranto.

Falso “nueve” con sorpresa

In queste ultime uscite complici le numerose assenze il tecnico Baroni ha schierato nel ruolo di attaccante centrale, come “falso nueve”, Rigoberto Rivas. Ma sabato al Granillo dal primo minuto potrebbe esserci la novità, non proveniente dal mercato di gennaio bensì da quello estivo. Gabriel Charpentier e Jeremy Menez sono infatti pronti: entrambi hanno ripreso ad allenarsi con la squadra ed entrambi scalpitano per una maglia da titolare. L’ex Milan, in quel ruolo, proprio con i rossoneri, si è espresso in passato con ottimo rendimento, mentre l’attaccante in prestito dal Genoa gode della fiducia del tecnico amaranto. Non è da escludersi che sia proprio uno dei due giocatori francesi a guidare l’attacco di Baroni contro il Lecce. Ritorna anche in mezzo al campo Faty, fuori da oltre due mesi e pronto a ritagliarsi minuti preziosi.