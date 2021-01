Reggina, gli auguri degli Ultras amaranto: “107 anni di gloria…”

Un’assenza forzata, in attesa della riapertura degli stadi. Nel giorno in cui i colori amaranto spengono le loro 107 candeline, non poteva certo mancare il messaggio degli Ultras, i quali hanno affisso uno striscione per celebrare un’altro, storico “compleanno” del calcio nostrano.

“107 ANNI DI GLORIA, ANCHE IN QUESTO PERIODO BUIO ONORIAMO LA NOSTRA STORIA…AUGURI REGGINA 1914“. Una frase “illuminata” dall’accensione di alcune torce, oltre che dalla consueta passione verso l’ultracentenaria maglia amaranto.

*Foto tratta dalla pagina ufficiale facebook degli Ultras reggini.