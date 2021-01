Accadde oggi: Reggina-Lazio, Pandev rovina il 95° compleanno

11 gennaio 2009, serie A, penultima giornata del girone di andata. Rigenerata dal buon pareggio di Cagliari, la compagine dello Stretto affronta la Lazio al Granillo, per la prima gara dell’anno solare. L’undici di Bepi Pillon (il tecnico ex Chievo debutta davanti ai tifosi reggini,dopo aver preso il posto di Orlandi) è chiamato a centrare l’impresa nel giorno del 95° anniversario dei colori amaranto, per dare ulteriore slancio ad una classifica che resta molto deficitaria.

La strada comincia in discesa, visto che dopo soli 3 minuti Corradi trasforma il rigore concesso da Bergonzi al termine del contatto Carrizo-Brienza. Cirllo e compagni tuttavia, non hanno fatto i conti con la classe di Goran Pandev. Il macedone ribalta la situazione nel giro di soli 7 minuti, prima con un gran sinistro agevolato dall’incertezza di Costa (14′) e poi con una precisa conclusione sotto-porta, innescata dallo splendido assist di Zarate. La Reggina tuttavia non molla, ed al 63′ è nuovamente parità: sul traversone targato Sestu, Ciccio Cozza beffa la retroguardia laziale e ridà respiro ai tifosi amaranto. Il pareggio sembra ormai cosa fatta, e considerando il valore dell’avversario, non è certo da buttare. Ma sul Granillo si materializza ancora una volta l’incubo Pandev: siamo al 74′, quando Zarate si esibisce in un altro splendido numero e sforna il secondo assist vincente per il compagno di reparto, il cui destro non concede spazio a Campagnolo. Finisce 2-3, per gli amaranto un “compleanno” davvero amaro…

Di seguito, il tabellino della gara.

REGGINA-LAZIO 2-3

Reggina: Campagnolo, Cirillo, Lanzaro, Santos, Costa (53’ Cozza), Sestu (85’ Di Gennaro), Barreto, Tognozzi (55’ Viola), Barillà; Brienza, Corradi. A disposizione: Marino, Krajcik, Cosenza, Rakic. All. Pillon.

Lazio: Carrizo; De Silvestri, Diakitè, Rozehnal, Radu; Dabo (65’ Brocchi), Ledesma, Meghni 6.5 (74’ Mauri s.v.); Pandev, Zarate (80’ Foggia s.v.), Rocchi. A disposizione: Muslera, Kolarov, Makinwa, Firmani. All. Rossi.

Arbitro: Bergonzi di Genova.

Marcatori: 3’ rig. Corradi (R), 14’ e 21’ Pandev (L), 63’ Cozza (R), 74′ Pandev (L).

Note-Spettatori 10.000 circa. Ammoniti: Carrizo (L), Tognozzi (R), Cirillo (R), Diakitè (L), Costa (R), Pandev (L).