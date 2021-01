Reggina, l’organico attuale e la scadenza di tutti i contratti

Ventisette calciatori, in attesa delle imminenti novità sia in uscita (Lafferty e Mastour) che in entrata (Nicolas, Mustacchio, Micovschi) . Questa la situazione in casa amaranto, dopo una settimana di calciomercato invernale.

Dei calciatori non in prestito, solo Nicolò Bianchi ha il contratto in scadenza tra cinque mesi. Altri due anni e mezzo di contratto invece, per sette elementi: si tratta di Cionek, Faty, Marcucci, Mastour, Menez, Lafferty e Vasic (il nordirlandese, lo ricordiamo, è ad un passo dalla rescissione).

Di seguito, il riepilogo generale.

PORTIERI

Enrico Guarna. Età: 35. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Alessandro Farroni. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Alessandro Plizzari. Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Milan).

DIFENSORI

Thiago Cionek. Età: 34. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Gianluca Di Chiara. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022 (prestito biennale dal Perugia).

Daniele Gasparetto. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Enrico Delprato. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Atalanta).

Giuseppe Loiacono. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Marco Rossi. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Dimitrios Stravopoulos. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

CENTROCAMPISTI

Nicola Bellomo. Età: 29. Scadenza di contratto: 30.6.2022.

Nicolò Bianchi. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Lorenzo Crisetig. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Francesco De Rose. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Ricardo Faty. Età: 34: Scadenza contratto: 30.6.2023.

Michael Folorunsho. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Napoli).

Daniele Liotti. Età: 26. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Andrea Marcucci. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Hachim Mastour. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Gabriele Rolando. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Mario Situm. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2023.

ATTACCANTI

Gabriel Charpentier. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Genoa).

German Denis. Età: 39. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Kyle Lafferty. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Jeremy Menez. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Rigoberto Rivas. Età: 21: Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Inter).

Nikola Vasic. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2023.