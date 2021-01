11 GENNAIO 1914-11 GENNAIO 2021: LA NOSTRA UNICA BANDIERA…

11 gennaio 1914. Come abbiamo detto in tante altre occasioni, se potessimo abbracceremmo ad uno ad uno tutti e sessantuno gli impiegati pubblici che, quel giorno, diedero vita alla più bella delle storie d’amore. Chissà, forse neanche loro si stavano rendendo conto di quanto fosse bello ed importante, il regalo che stavano facendo ad una intera città.

Ogni volta che ci si ritrova a celebrare questi appuntamenti, la mente non può che viaggiare nel tempo, immergendosi in centinaia di ricordi. E come sempre, l’animo del giornalista si mescola “dolcemente” a quello del tifoso, del bambino che è diventato uomo. Storie di vita, vittorie e sconfitte, percorsi professionali: all’interno, quella maglia amaranto che c’è sempre stata e quella passione che non passa mai.

107 anni, un unico sentimento. 107 anni, una storia da tramandare. Ancora una volta, esprimiamo il nostro doveroso GRAZIE a tutti coloro i quali questa storia l’hanno onorata attraverso l’impegno, la dedizione ed il senso di appartenenza, indipendentemente da quello che poi è stato il risultato finale. In questo lungo elenco di protagonisti, ci mettiamo ovviamente anche il popolo, la gente. Ci mettiamo una tifoseria che quella maglia, quella storia, non l’ha mai abbandonata. Mai! Abbiamo scelto volutamente l’immagine della Curva Sud, per celebrare questo compleanno. L’incubo che stiamo vivendo ci costringe a vedere un calcio infinitamente triste, una scatola vuota in cui il boato della folla, le bandiere ed i colori, mancano come l’aria. Ma la gente tornerà, e quei gradoni terribilmente vuoti si accenderanno nuovamente di passione e di anima. Sarà uno dei regali più belli, sarà il modo migliore per proseguire la nostra storia…

BUON COMPLEANNO REGGINA, IL TUO NOME IN UNA BANDIERA MAI AMMAINATA…