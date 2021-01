107 anni, la Lega B: “Buon compleanno Reggina”

Anche la Lega B e il Presidente Balata hanno voluto celebrare i 107 anni della Reggina, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della Lega serie B

Di seguito il testo integrale:

“Buon compleanno Reggina!La società amaranto festeggia oggi, 11 gennaio, l’anniversario della nascita. Sono 107 anni di grande storia, tradizione e amore. Un amore imprescindibile, quello dei tifosi, che hanno accompagnato il club nella buona e nella cattiva sorte. 9 anni di Serie A, vissuti come una grande favola, tanti talenti consegnati al calcio italiano e non solo: Pirlo, Baronio, Cirillo, Bonazzoli, Di Michele, Amoruso, Bianchi ma anche Kallon, Nakamura, Mozart, Mamede. E non solo. Le bandiere Poli, Giacchetta, Pianca, l’allenatore Maestrelli, il “barone” Franco Causio. Sono tanti, tantissimi, i nomi che andrebbero inseriti in questo elenco, senza dimenticare i presidenti che hanno accompagnato gli amaranto in questi anni: Oreste Granillo, a cui è intitolato lo stadio di Reggio, Pasquale Foti, che guidò la squadra alla promozione in A, e adesso Luca Gallo, arrivato il 10 gennaio di due anni fa per riportare, con successo, entusiasmo in riva allo Stretto. Sono passati 107 anni dal giorno della fondazione: la nascita del club risale al 1914 quando alcuni appassionati di Reggio Calabria crearono l’Unione Sportiva Reggio Calabria che poi pian piano diventa quella che tutti siamo soliti chiamare Reggina. Poi il primo campionato in B nel 1965/66, il primo in A nel 1999/2000. E tanti, tantissimi traguardi ancora da raggiungere. Alla Reggina, alla dirigenza, allo staff e a tutti i tifosi gli auguri più sinceri per un futuro ricco di soddisfazioni da parte del presidente Balata e dell’intera Lega B: buon compleanno Reggina!”

fonte: legab