Serie D Girone I, 11^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Ultime News

Le novità di mercato, non devono distrarre la Reggina dall’importantissimo match casalingo contro il Lecce. Ne è convinto mister Baroni, che nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, ha affrontato...

Continua la marcia strepitosa del Renate nel girone A della serie C. La compagine lombarda, allenata dall’ex Reggina Aimo Diana (vice Emiliano Bonazzoli) supera la Pro Sesto e consolida il primo posto portandosi a +8 dal Como e...

Reggina

Buone notizie per la Reggina che oggi al centro sportivo Sant’Agata ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato prossimo contro il Lecce. Sono tornati ad allenarsi in gruppo sia Menez che Faty, lo si apprende...