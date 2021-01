Mercato Reggina, tra arrivi e partenze il nuovo attacco prende forma

Il cambio di allenatore in casa amaranto impone strategie differenti sul piano tattico, specie sul fronte offensivo. Con l’arrivo di Marco Baroni, subentrato a Domenico Toscano, lo schieramento della Reggina ha subito sostanziali modifiche, dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-2-3-1 utilizzato in queste giornate dal tecnico ex Benevento. Semplici numeri che impongono però anche una rivoluzione nella scelta di calciatori con determinate caratteristiche. Baroni, infatti, per le sue idee si affida ad esterni rapidi, bravi nell’uno contro uno, capaci di creare superiorità numerica e con personalità per incidere nei momenti cruciali del match. In tal senso si spiegano dunque le mosse amaranto in questa sessione invernale di calcio-mercato: ricerca di esterni offensivi, più propensi alla fase d’attacco.

Gli arrivi e le alternative

Gli arrivi di Claudiu Micovschi (già in città) e quello molto probabile di Mattia Mustacchio (trattativa ai dettagli) vanno inquadrati in questo senso. A fronte di due nuovi innesti, anche i due calciatori sul piede di partenza (Kyle Lafferty e Nikola Vasic) rispondono all’esigenza di snellire la rosa nel reparto d’attacco, considerato anche che Baroni, nel ruolo di centrale, potrebbe puntare sul “falso nueve”, così come fatto con Rivas nelle ultime giornate. Lo stesso Jeremy Menez, una volta recuperato dai problemi fisici, potrebbe ricoprire proprio il ruolo di attaccante centrale (posizione che gli ha garantito grandi fortune con la maglia del Milan): in questo modo il francese potrebbe sfruttare al meglio le sue doti di finalizzatore occupando una porzione di campo limitata.

Fiducia in Charpentier

Non è da dimenticare, inoltre, Gabriel Charpentier che dopo essere stato a lungo fuori per infortunio, sembra essere recuperato: su di lui puntano tanto sia la società (con Taibi che in estate lo ha fortemente voluto a Reggio), sia lo stesso Baroni che pone fiducia nelle qualità dell’attaccante ex Avellino. Ecco perché l’arrivo di un ulteriore tassello in quel ruolo non è adesso una priorità: la Reggina, probabilmente, aspetterà di cedere e poi sceglierà su quale profilo “gettarsi”. Potrebbe arrivare un attaccante esperto e di categoria, così come potrebbe arrivare un giovane con caratteristiche adatte al sistema di gioco di Baroni. Micovschi e Mustacchio andrebbero a completare la batteria degli esterni con Liotti, Situm e Rivas, in attesa di capire il futuro di Gabriele Rolando sul quale il pressing di Alessandria e Bari continua.

