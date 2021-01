Ex Reggina, Possenti trascina il Renate di Diana e Bonazzoli

Continua la marcia strepitosa del Renate nel girone A della serie C. La compagine lombarda, allenata dall’ex Reggina Aimo Diana (vice Emiliano Bonazzoli) supera la Pro Sesto e consolida il primo posto portandosi a +8 dal Como e a +11 dall’Alessandria, le due dirette inseguitrice che hanno rinviato il match di oggi che le vedeva opposte. A trascinare la compagine allenata da Aimo Diana un altro ex Reggina, l’esterno sinistro Marcello Possenti che ha messo a segno la doppietta decisiva. Possenti ha vestito la maglia amaranto nella stagione 2016/2017 in serie C: per lui 27 presenze ed 1 gol.