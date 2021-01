Aeroporto senza voli: la Reggina costretta alle trasferte (di 10 ore) in pullman

Bisogna saper arrangiarsi. Reggio continua a subire trattamenti inammissibili, servizi carenti se non inesistenti, collegamenti penosi infrastrutture ferme a trenta anni fa. E nulla sembra far presagire un moto d’orgoglio o un cambiamento alle porte. L’Aeroporto di Reggio Calabria continua ad essere un’infrastruttura fantasma, con i cittadini costretti ad accontentarsi delle briciole di Alitalia che continua ad offrire dallo scalo reggino solo un paio di voli al giorno a prezzi anche insostenibili.

Così i cittadini sono costretti a superare enormi disagi e limitazioni anche quando sono costretti a viaggiare per motivi sanitari o di lavoro nel menefreghismo delle classi dirigenti. E in questa stagione calcistica di serie B è toccato anche la Reggina, si accoda al gruppo dei danneggiati.

La squadra amaranto, infatti, per mancanza di voli dall’Aeroporto dello Stretto è stata costretta in queste prime dieci trasferte della stagione ad arrangiarsi come meglio ha potuto. Sono tornati i viaggi in pullman, con la differenza che questa volta ci sono volute oltre dieci ore per riportare la Reggina in città dopo le sfide di Empoli ( il 7 novembre) e l’ultima di Ascoli (entrambe chiuse con sconfitta). Una situazione acuitasi nelle ultime settimane di dicembre quando il calendario di impegni ravvicinati non permetteva alla società amaranto di pernottare una notte in più fuori, ma richiedeva l’esigenza del rientro immediato in città. E quando gli orari si incastrano, per trovare un volo adeguato si è costretti comunque a spostarsi su Lamezia, risultato: forse ancora peggiore. Il ritorno della sfida contro la Reggiana, ad esempio, ha visto la squadra dover partire in pullman da Reggio Emilia fino a Milano, qui imbarcarsi su un volo direzione Lamezia. Poi nuovamente pullman per Reggio, altre due ore.

Si potrebbe obiettare che il presidente Gallo e la Reggina potrebbero optare per i voli charter che garantirebbero maggiore indipendenza sia sulle tratte che sugli orari: verissimo. La società amaranto lo ha fatto una volta in questa stagione (per il match di Vicenza) costo medio circa 25 mila euro. Che se dovesse essere ripetuto per tutte le trasferte sommerebbe una spesa di quasi mezzo milione di euro: troppi.

Situazioni che i cittadini reggini conoscono bene, costretti da anni a conviverci. Il continuo smantellamento dell’Aeroporto di Reggio Calabria (che potrebbe addirittura acuirsi nei prossimi mesi) frena, in tante ambiti e settori, l’entusiasmo degli imprenditori, le speranze die giovani, la lotta delle persone con problemi di salute: soffoca, purtroppo, ogni aspirazione di sviluppo sociale ed economico per la nostra terra.

