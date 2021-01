Accadde oggi: Reggina-Pescara, inizia la grande cors”A”…

10 gennaio 1999, serie B, 17^ giornata di andata. Pur avendo lasciato l’amaro in bocca, visto che fino a pochi minuti dal termine gli amaranto erano in vantaggio, il pareggio ottenuto in casa del Genoa ha dato l’ennesima conferma: la Reggina di Elio Gustinetti, può davvero far sognare i propri tifosi. Per restare tra le big del campionato cadetto tuttavia, la compagine dello Stretto deve superare un banco di prova importante: al Granillo si presenta l’ambizioso Pescara, guidato da un tecnico che qualche anno dopo avrebbe scritto una pagina indelebile del calcio reggino, ovvero Gigi De Canio.

Sostenuti da un tifo incessante, Giacchetta e compagni partono subito con una marcia in più, e stendono gli abruzzesi, quarta forza del torneo, con un micidiale uno-due. Al 9′ Poli sfonda sulla fascia sinistra e mette in mezzo, sul pallone si fionda Martino che insacca a porta praticamente vuota. Passano soltanto otto minuti, ed una Curva Sud gremita (vedi foto), può esplodere nuovamente: a beffare il portiere biancazzurro, questa volta è il goffo colpo di testa all’indietro di Lambertini, che si trasforma nel più clamoroso degli autogol.

A completare la festa, al 21′ del secondo tempo, il capolavoro di Sussi su punizione. Finisce 3-0, la Reggina getta definitivamente la maschera e si lancia verso la sua prima, storica promozione in serie A. Il trionfo definitivo arriverà cinque mesi dopo, ma questa è un’altra storia….