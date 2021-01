Mercato Reggina, Baroni: “Ho manifestato le mie idee. Su Menez…”

Le novità di mercato, non devono distrarre la Reggina dall’importantissimo match casalingo contro il Lecce. Ne è convinto mister Baroni, che nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, ha affrontato anche la tematia relative ai rinforzi in arrivo.

“In questo periodo-si legge- ci saranno anche gli elementi nuovi che accoglieremo a braccia aperte. Ovviamente l’attenzione dell’ambiente non dovrà essere rivolta ai movimenti in entrata e in uscita, ma solo ed esclusivamente al prossimo impegno contro il Lecce. Da evidenziare che la rosa era stata costruita per un certo sistema di gioco, mentre io sto andando in un’altra direzione. Prenderemo elementi funzionali al progetto. Alla dirigenza ho manifestato le mie idee. Abbiamo avuto colloqui proficui, non entro nello specifico.

Menez è pronto al ritorno, dopo aver superato anche il secondo infortunio. “Dovrà lavorare per raggiungere la migliore condizione fisica. Deve lanciare una sfida a sé stesso”.