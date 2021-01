Reggina, Baroni: “C’è un dato che mi rende orgoglioso…”

Tanto lavoro da fare, ma anche tanti dati incoraggianti. Ai microfoni della Gazzetta del Sud, Marco Baroni ha tracciato un primo bilancio della sua gestione.

IL CALCIO AI TEMPI DEL COVID-Il Coronavirus non ci dà tregua. Stiamo vivendo una situazione anomale che ci mette addosso un po’ d’ansia. In caso di positività, rischi di perdere i calciatori anche per qualche settimana. Triste vedere gli spalti vuoti, viene meno lo spettacolo. Il pubblico rappresenta sempre una risorsa importante. Non siamo solo noi, tutto il calcio vive un momento di sofferenza, soprattutto economica. Il mio sogno è un ritorno alla normalità per vedere il Granillo pieno.

IL NUOVO CORSO-Abbiamo iniziato un percorso nuovo partendo anche dal cambio di modulo. La squadra ha trovato una sua solidità, anche se alcuni episodi negativi non ci hanno consentito di fare punti ad Ascoli. C’è un dato che mi rende orgoglioso: sotto la mia gestione siamo in testa alla classifica dei cross e dei tiri neutralizzati, a conferma che qualche progresso c’è stato. I ragazzi sono più attenti, iniziano a concedere poche occasioni agli avversari. Stiamo cercando di portare avanti un progetto tecnico-tattico ed i frutti si vedranno più avanti. Forse avremmo potuto ottenere qualche risultato in più, ma è inutile stare qui a recriminare. Sto gradualmente conoscendo il gruppo a disposizione.

SCONFITTA IMMERITATA-Sembrerà un paradosso, ma la nostra prestazione al Del Duca è stata superiore rispetto a quella con la Cremonese. Per più di un’ora abbiamo dominato i bianconeri. Sconfitta immeritata arrivata per nostre disattenzioni. Non mi va di gettare la croce addosso a nessuno. Il calcio è questo, si vince e si perde in undici. Tutti questi impegni ravvicinati ci hanno portato via energie fisiche e mentali, fortunatamente la sosta è giunta al momento opportuno.

IL LECCE NEL MIRINO-A Lecce ho vissuto due anni intensi. Non amo guardarmi indietro, mi concento sul presente. Il risultato dipenderà dalla nostra prestazione. Voglio una squadra che non abbia paura, che non pensi solo a difendersi.