Serie B, al Cittadella il recupero con la Reggiana (0-2): la nuova classifica

Il Cittadella vola al terzo posto in classifica: Proia apre le danze, poi una rete in stile 'Holly e Benji' di Ogunseye (e Vita). Prosegue la crisi della Reggiana

Vola il Cittadella, perde sempre più quota la Reggiana. Al ”Mapei Stadium” si è da poco concluso il recupero della 5^ giornata di campionato tra emiliani e veneti (rinviata lo scorso 22 ottobre per via delle troppe positività al covid tra le fila di questi ultimi). Un recupero amaro per i padroni di casa, andati sotto dopo 9′ per mano del centrocampista ospite Proia, che culmina in rete un’azione ben orchestrata dai suoi che ha mandato in confusione la retroguardia di mister Alvini.

Il monologo è quasi sempre lo stesso, con il Citta che sembra essere più in palla della ‘Regia’ e che al 65′ chiude virtualmente i giochi grazie ad una rete stile ‘Holly e Benji’. Su un pallone vagante in area, da posizione pressocché defilata, si avventano infatti in due, ovvero Vita ed Ogunseye, i quali calciano contemporaneamente spedendo il pallone in rete. Gol alla fine assegnato a quest’ultimo, ma che colpisce per singolarità e particolarità. Vittoria esterna dei veneti che condanna la Reggiana alla sua settimana gara senza vittoria (sei ko ed un pareggio), che manca oramai dal 12 dicembre contro il Cosenza.

LA NUOVA CLASSIFICA

Empoli 34

Salernitana 31

Cittadella 30*

Monza 30

Spal 29

Lecce 26

Frosinone 25*

Venezia 25

Chievo 24**

Pordenone 24

Brescia 21

Pisa 20*

Vicenza 19*

Reggina 17

Pescara 16

Cremonese 15

Reggiana 15

Cosenza 15

Virtus Entella 14

Ascoli 13

*una gara in meno

**due gare in meno