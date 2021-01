Mercato Reggina, Vasic dice “no” al campionato maltese: i nuovi scenari

Ultime News

Sarà ancora Saverio Mirarchi a guidare il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti per il prossimo quadriennio olimpico. All’assemblea elettiva svoltasi questo pomeriggio presso la sede del Comitato, in...

Serie B

Il recupero della quinta giornata di campionato tra Reggiana e Cittadella, terminato 0-2 in favore dei veneti, porta la classifica marcatori della serie cadetta ad aggiornarsi per via delle reti di Proia ed Ogunseye. Il primo...