Reggina impegnata non solo a rafforzare l’organico ma anche a sfoltirlo, per liberare alcune caselle nella lista over. Secondo quanto raccolto da RNP la Sambenedettese sarebbe in pressing su Francesco De Rose. La società marchigiana avrebbe chiesto ufficialmente alla Reggina il centrocampista silano, aprendo di fatto la trattativa con le parti coinvolte.

Decisive le prossime ore per conoscere il futuro di De Rose, ormai in uscita dalla Reggina.

vi.ie.