Mercato Reggina, gli amaranto in pressing su Mustacchio

Dopo Micovschi, il club dello Stretto prova a stringere per un altro esterno offensivo: nel mirino l'ex Sampdoria, attualmente in forza al Crotone.

Reggina a caccia del colpo di mercato, per rafforzare ulteriormente la batteria di esterni offensivi da mettere a disposizione di Baroni.

Sull’agenda del club dello Stretto, è finito Mattia Mustacchio, ala destra in forza al Crotone. A riportarlo, è la Gazzetta del Sud. Classe ’89, Mustacchio è in uscita dai pitagorici, nelle cui fila non è riuscito a trovare spazio. Si tratta di un autentico “jolly offensivo”, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrocampista esterno, seconda punta o ala sinistra.

Nella sua carriera, Mustacchio vanta oltre 250 presenze in B, maturate con le maglie di Carpi, Perugia, Pro Vercelli, Vicenza ed Ancona. All’attivo anche cinque presenze in A, con la maglia della Samp. La concorrenza è folta, ma il club dello Stretto ci proverà…