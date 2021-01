Mercato Reggina, Liotti pezzo pregiato ma le condizioni degli amaranto sono chiare

Cinque messe a segno e pala di miglior cannoniere amaranto fino al momento. Daniele Liotti è certamente una delle note positive di questa stagione di serie B della Reggina: grazie alla costanza delle sue prestazioni e alla continuità in zona gol, l’esterno sinistro ha attirato l’attenzione di numerosi club. I rumors del calciomercato riportano l’interesse sia di squadre di serie A (Benevento e Sampdoria) che di società cadette (Spal e Salernitana), anche se al momento non sembrano esserci trattative vere e proprie ma solo timidi sondaggi. Dal canto suo la Reggina ha le idee chiare e non vorrebbe arretrare di un millimetro. Da una parte la volontà di permettere al ragazzo di confrontarsi con una sfida importante per la sua carriera e di misurarsi con la massima serie; dall’altra la netta e ferma convinzione di non accettare prestiti, comproprietà o altre formule, ma solo la cessione del cartellino che permetterebbe alla Reggina di capitalizzare e incassare, valorizzando uno calciatore giunto in amaranto solo lo scorso anno dal Pisa.

