Mercato Reggina, Bianchi l’unico in scadenza ma…

Entrate e uscite, ma non solo. Un altro aspetto legato agli avvicendamenti della Reggina in questo periodo di calciomercato riguarda le permanenze dei calciatori amaranto in rosa.

Il club calabrese ha già individuato i punti su cui intervenire, facendo un primo prospetto sugli arrivi e sulle cessioni, ma anche (e soprattutto) su coloro i quali ripartire e che, dunque, almeno fino a giugno non si muoveranno da Reggio Calabria.

Uno di questi ultimi, sembrerebbe essere Nicolò Bianchi. Pur essendo l’unico calciatore amaranto in scadenza (30 giugno 2021), infatti, quasi certamente il centrocampista di Como proseguirà la sua avventura in riva allo Stretto. È da capire se il 28enne rinnoverà da qui fino a fine stagione oppure saluterà al termine del campionato, il suo secondo in riva allo Stretto.

a.c.