Mercato Reggina, accelerata per Nicolas: il brasiliano può esserci già col Lecce

La Reggina stringe i tempi. In queste prime diciassette giornate, sia Plizzari che Guarna hanno lasciato a desiderare, facendo si che il club si mettesse a caccia di un nuovo portiere sin dalle primissime battute di questo calciomercato.

Alla corte di Baroni, dovrebbe arrivare il brasiliano Nicolas David Andrade, classe ’88 che attualmente occupa il ruolo di terzo portiere all’Udinese

“Repentino cambio di gerarchie-si legge su Gazzetta del Sud-per quel che concerne il portiere. Per certi versi, sembra di assistere alle dinamiche estive, quando il ruolo dell’estremo difensore sembrava dovesse uscire dalla corsa a due Carnesecchi-Viviano, salvo poi essere affidato a Plizzari. Il favorito numero uno adesso è il brasiliano Nicolas (32) dell’Udinese, riguardo il quale è stata intavolata una vera e propria trattativa: i presupposti per chiudere sulla base di un biennale, al momento, ci sono tutti. La candidatura di Alessandro Micai (27) passa dunque in secondo piano, ma non è ancora tramontata. E’ invece sfumata la pista che portava a Mauro Vigorito (30), anche perché il Lecce, prossimo avversario della compagine dello Stretto in campionato, non intende smuoversi dalla richiesta economica per il cartellino”.