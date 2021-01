Classifica marcatori Serie B: Ogunseye raggiunge Liotti

Il recupero della quinta giornata di campionato tra Reggiana e Cittadella, terminato 0-2 in favore dei veneti, porta la classifica marcatori della serie cadetta ad aggiornarsi per via delle reti di Proia ed Ogunseye. Il primo tocca quota tre reti in questa edizione della competizione, mentre il secondo ha siglato il suo quinto centro, arrivato per giunta in un modo abbastanza particolare e singolare vista la rete in stile ‘Holly e Benji’ (con il compagno Vita). L’attaccante mantovano di origini nigeriane agguanta dunque Daniele Liotti, miglior marcatore della Reggina. Ecco la classifica marcatori di serie B (fino ai calciatori con 4 reti):

10 reti: Coda(Lecce)

9 reti: Diaw (Pordenone), Forte (Venezia), Mancuso (Empoli)

6 reti: Bajic (Ascoli), Gargiulo (Cittadella), La Mantia (Empoli), Mancosu (Lecce), Mazzocchi (Reggiana), Tutino (Salernitana), Meggiorini (Vicenza).

5 reti: Liotti (Reggina), Sabiri (Ascoli), Torregrossa (Brescia), Novakovich (Frosinone), Gucher, Marconi (Pisa), Mancosu M. (Entella), Ogunseye (Cittadella).

4 reti: Aramu (Venezia), Garritano (Chievo Verona), Strizzolo (Cremonese), Stepinski (Lecce) Dany Mota, Boateng (Monza), Ceter (Pescara), Vido, Marconi (Pisa), Moreo (Empoli), Djuric (Salernitana), Parzyszek (Frosinone), Paloschi, Valoti (Spal).