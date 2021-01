Mercato Reggina, Rolando tra Alessandria e Bari: la situazione

Rolando e la Reggina, una storia destinata a finire dopo un anno e mezzo. L’ex Palermo e Carpi è in partenza, secondo la Gazzetta del Sud la sua carriera dovrebbe proseguire in Lega Pro.

“Gabriele Rolando- si legge-è stato inserito tra i calciatori destinati a lasciare Reggio Calabria. Per l’esterno destro, sono già arrivate le prime richieste: la più convincente proviene dall’Alessandria, che ha messo sul tavolo sia un’offerta per la Reggina che un contratto di due anni e mezzo per il calciatore. Qualora l’affare andasse in porto, si tratterebbe della terza operazione in uscita con i piemontesi, dopo quelle che in estate hanno portato a vestire la maglia dei grigi sia Simone Corazza che Mattero Rubin“.

Sprint Alessandria dunque, ma c’è anche la pista Bari. “In seconda fila c’è il Bari, che in caso di sorpasso potrebbe proporre lo scambio con Simone Simeri (27), attaccante che sembra in uscita dalla Puglia dopo aver realizzato con i galletti ventiquattro reti in due stagioni e mezza tra serie D e Lega Pro”.