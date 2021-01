Mercato Reggina: Bellomo-Sarno, destini incrociati tra Reggio e Trieste…

Così come riportato da ReggioNelPallone.it (clicca qui), Nicola Bellomo non è più un intoccabile dell’organico amaranto. Sul fantasista barese sono in corso alcune valutazioni, il suo futuro ad oggi è diviso a metà fra il completare la stagione in riva allo Stretto oppure dire addio alla Reggina dopo due anni.

Qualora Bellomo venisse messo in lista partenti, le offerte non mancherebbero, soprattutto per quanto riguarda la Lega Pro. A tal proposito, oltre al gradimento del Catania, si registra un vero e proprio sondaggio della Triestina.

Gli alabardati potrebbero affondare il colpo, ma prima devono a loro volta decidere il futuro di Vincenzo Sarno: l’ex amaranto è stato riscattato dal Catania questa estate, dopo il prestito dello scorso gennaio, ma le cose non stanno andando secondo le previsioni, come testimoniano le sole 9 presenze, ma soprattutto lo “zero” alla voce gol ed assist. Anche per Sarno dunque, la conferma non è scontata.