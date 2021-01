Accadde oggi: Parma 2001, Re Davide è tornato…

7 gennaio 2001, serie A, tredicesima giornata di andata. Dopo aver spezzato contro il Vicenza una serie nera che l’aveva portata a racimolare un solo punto in dieci partite, la Reggina di Franco Colomba si presenta sul difficilissimo campo del Parma per la prima gara dell’anno solare.

Nelle fila amaranto, c’è una novità: proprio alla vigilia della gara, nell’ambito di uno scambio con la Sampdoria che ha mandato Possanzini in Liguria, Lillo Foti ha riportato in riva allo Stretto Davide Dionigi, attaccante capace di conquistare quattro anni prima i cuori del popolo reggino, vincendo il titolo di capocannoniere in serie B e meritandosi l’appellativo di “Re Davide”.

E’ proprio Dionigi, con un gol per tempo, a regalare alla Reggina un successo su cui alla vigilia nessuno avrebbe scommesso. Il primo gol al 20′, con un meraviglioso avvitamento in tuffo sul cross di Marazzina. Il secondo al 53′, con un altro colpo di testa che sugli sviluppi di un calcio d’angolo beffa l’intera difesa emiliana, nelle cui fila troviamo due mostri sacri come Buffon e Fabio Cannavaro. Parma 0 Reggina 2, gli amaranto conquistano la prima vittoria in trasferta del campionato mentre la sconfitta dei gialloblù costa carissimo a Malesani, esonerato a vantaggio di Renzo Ulivieri.

Di seguito, il tabellino della gara.

SERIE A 2000/2001, 13^ giornata di andata (7/1/2001)

PARMA 0 – REGGINA 2

Parma: Buffon; F.Cannavaro, Torrisi, Benarrivo; Fuser, Almeyda, Micoud (45’st Appiah), Lamouchi; Conceicao, Milosevic (19’st Mboma), Amoroso. Allenatore: Malesani

Reggina: Taibi, Oshadogan, Stovini, Mezzano, Vicari, Mamede, Brevi, Cozza (32’st Bogdani), Morabito, Dionigi (25’st Vargas), Marazzina (32’st Da Costa). Allenatore: Colomba

Arbitro: Castellani di Verona

Marcatore: 20’pt, 8’st Dionigi.

Note-Spettatori 18.000, nel settore ospiti 700 tifosi reggini. Espulso al 43′ Torrisi (P) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Oshadogan (R), Dionigi (R), Lamouchi (P), Mamede (R), Cozza (R), Vargas (R), Cannavaro (P). Angoli: 9-1. Recupero: 3′; 4′.