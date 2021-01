SPECIALE MERCATO-“Diamo i numeri”, le quotazioni degli amaranto: portieri e difensori

RNP SPECIALE MERCATO-Intoccabili, divisi a metà, possibili partenti: reparto per reparto, le quotazioni dei calciatori della Reggina.

Torna la rubrica riguardane le quotazioni dei calciatori amaranto, sia alla voce “conferma” che alla voce “partenza”. Quotazioni che potranno anche scendere o salire, così come nella logica di ogni calciomercato, e che vi terranno compagnia fino ai primi di febbraio.

Cominciamo dal reparto difensivo. In porta situazione in bilico, in difesa l’unico che sembra destinato alla partenza è Daniele Gasparetto.

PORTIERI

Enrico Guarna

Età: 35. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 40% *. Partenza: 60%.

Alessandro Plizzari

Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Conferma: 50% *. Partenza: 50%.

Alessandro Farroni

Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 60% *. Partenza: 40%.

DIFENSORI

Thiago Cionek

Età: 34. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Daniele Gasparetto

Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 40%. Partenza: 60%.

Enrico Delprato

Età: 21. Scadenza: contratto: 30.6.2021.

Conferma: 100%. Partenza: 0%.

Gianluca Di Chiara

Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 100%. Partenza: 0%.

Giuseppe Loiacono

Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 100%. Partenza: 0%.

Marco Rossi

Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 80%. Partenza: 20%.

Dimitrios Stavropoulos

Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Conferma: 100%. Partenza: 0%.