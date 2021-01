Mercato Reggina, si allunga la lista dei partenti: altri due big in uscita

Trattative già “calde”, calciomercato invernale che prepara il terreno ad alcuni colpi sia in entrata che in uscita in casa Reggina. Sembra allungarsi la lista dei calciatori che sarebbero in partenza dal Sant’Agata verso altre direzioni. Come anticipato ieri anche alcuni nomi eccellenti, come quello di Nicola Bellomo (29 anni), potrebbero essere al centro di trattative di mercato. Ma non è solo il barese a poter lasciare la Reggina. Insieme a lui altre due dei protagonisti della storica promozione in serie B, potrebbero salutare: si tratta di Daniele Gasparetto (32 anni) e Gabriele Rolando (25 anni). Sia il difensore centrale che l’esterno destro godono di parecchi estimatori, soprattutto in serie C, con alcune società che avrebbero già fatto registrare un primo timido sondaggio. Ad un passo dal Carpi, invece, Hachim Mastour (22 anni).

vi.ie.