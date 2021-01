UFFICIALE- Reggina, finisce l’avventura di Peli: torna al Como, via Atalanta

Primo movimento in uscita per il club dello Stretto

E’ quello di Lorenzo Peli il primo movimento in uscita del mercato invernale della Reggina. La giovane ala offensiva bergamasca, arrivata ad agosto in prestito dall’Atalanta, ha fatto ritorno alla casa madre nerazzurra, che a sua volta lo ha girato in prestito al Como, in Serie C, ultima maglia vestita prima del suo approdo in amaranto. Si tratta dunque di un ritorno per il classe 2000, al quale, in riva allo Stretto, sono stati concessi solo 102′ (90′ in coppa Italia contro il Teramo e 12′ in campionato contro il Cittadella).

L’annuncio della Reggina

La Reggina comunica che è stato definito l’accordo con il club Atalanta Bergamasca Calcio per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Peli. Il club, nell’augurare al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera, ringrazia l’Atalanta Bergamasca Calcio per la disponibilità e la collaborazione.

Da Como: ”Era la nostra prima scelta nel ruolo”

IL COMUNICATO DEL COMO- Lorenzo Peli torna al Como a titolo temporaneo dall’Atalanta. Lorenzo, classe 2000, ha già vestito la maglia del Como nella scorsa stagione, dove si era messo in luce per le sue qualità atletiche e tecniche collezionando 18 presenze e 4 assist e meritandosi la chiamata della Reggina in Serie B ad inizio di questa stagione.

Un gradito ritorno quindi: “Era la nostra prima scelta nel ruolo – commenta il Direttore Sportivo, Carlalberto Ludi – Siamo contenti che abbia accettato con entusiasmo la nostra proposta perché oltre alle qualità tecniche, di Lorenzo stimiamo l’umiltà, la dedizione e l’ambizione. Il fatto che conosca già il contesto e buona parte del gruppo ci fa credere possa essere un valore aggiunto fin dai primissimi giorni”