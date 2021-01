Reggina, se le partite durassero 45’…

Sbloccare la partita passando in vantaggio per poi farsi rimontare ed uscirne sconfitti, ma anche farsi raggiungere sul più bello dopo aver condotto la gara sulla via della (apparente) vittoria. Il tutto, da un tempo all’altro. E’ un copione visto e rivisto in questa prima metà di campionato in casa Reggina, dove i punti conquistati sono 17 (in altrettante gare) ma sarebbero potuti essere decisamente di più se non fosse stato per determinati aspetti verificatisi puntualmente nei secondi quarantacinque minuti. Tra questi, abbiamo dei netti crolli psico-fisici, delle inspiegabili amnesie difensive e, aggiungiamo, anche qualche episodio sfavorevole, seppur a volte propiziato da errori individuali o tattici.

Un aspetto che potrebbe anche essere riconducibile al fato, ma che ha senza dubbio destato più di qualche preoccupazione in quanto frequente e progressivo. Si è partiti dalla mancata vittoria di Chiavari (con il pareggio su rigore di Mancosu arrivato al 90′), poi si è passati al pareggio in extremis di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone targato Folorunsho (unico caso in cui, dopo essere stata ribaltata, la Reggina ha trovato la forza di reagire portando a casa quantomeno un punto). Da lì il tracollo di Empoli e la beffa di Monza, ma soprattutto le sconfitte in rimonta contro Pisa, Venezia, Cittadella e, ultima in ordine cronologico, Ascoli, con il pareggio di Vicenza nel mezzo.

Punti persi e rammarichi vari, specie se si vanno a considerare le circostanze e, numeri alla mano, se si va ad immaginare come sarebbe la classifica se le gare degli amaranto durassero soltanto quarantacinque minuti (ovviamente, i primi). I calabresi toccherebbero quota 29 punti, ben dodici in più dei 17 attuali, posizionandosi nelle zone alte della classifica cadetta e precisamente al quinto posto. Un dato oggettivo che fa riflettere, un aspetto sul quale sicuramente bisognerà migliorare…

1° tempo VS 2° tempo

PARTITA: Salernitana -Reggina RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 1-1

PARTITA: Reggina-Pescara RISULTATO AL 45′: 3-0 RISULTATO AL 90′: 3-1

PARTITA: Virtus Entella-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 1-1

PARTITA: Reggina-Cosenza RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 0-0

PARTITA: Pordenone-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-1 RISULTATO AL 90′: 2-2

PARTITA: Reggina-Spal RISULTATO AL 45′: 0-1 RISULTATO AL 90′: 0-1

PARTITA: Empoli-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 3-0

PARTITA: Reggina-Pisa RISULTATO AL 45′: 1-0 RISULTATO AL 90′: 1-2

PARTITA: Monza-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 1-0

PARTITA: Reggina-Brescia RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 2-1

PARTITA: Chievo-Reggina RISULTATO AL 45′: 1-0 RISULTATO AL 90′: 3-0

PARTITA: Reggina-Venezia RISULTATO AL 45′: 1-0 RISULTATO AL 90′: 1-2

PARTITA: Reggina-Cittadella RISULTATO AL 45′: 1-1 RISULTATO AL 90′: 1-3

PARTITA: Vicenza-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-1 RISULTATO AL 90′: 1-1

PARTITA: Reggiana-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-0 RISULTATO AL 90′: 0-1

PARTITA: Reggina-Cremonese RISULTATO AL 45′: 1-0 RISULTATO AL 90′: 1-0

PARTITA: Ascoli-Reggina RISULTATO AL 45′: 0-1 RISULTATO AL 90′: 2-1

A.C.