Mercato Reggina, una possibile cessione “eccellente” all’orizzonte

Sarà un calciomercato invernale difficile, dove incastri, prestiti e “affari” al risparmio saranno priorità per il calcio italiano, alle prese con la crisi dovuta alla pandemia. La Reggina, in questo mese, cercherà di trovare i calciatori giusti al modulo di Baroni, salutando anche chi non ha trovato spazio e (rischia) di trovarne ancora meno in futuro. Nelle ultime ore sembra prendere piede anche l’ipotesi di una partenza eccellente: alcune società di serie C, infatti, sarebbero interessate a Nicola Bellomo 29enne centrocampista barese fino ad un mese fa titolare inamovibile della Reggina (con Mimmo Toscano in panchina). Per lui in questa stagione 16 presenze (praticamente sempre) ed 1 gol, quello di Reggio Emilia, valso tre punti.

Su Bellomo sembra forte l’interesse soprattutto di una squadra siciliana, il Catania, e della Triestina che già in estate aveva sondato il terreno. Ma anche altre formazioni del girone B potrebbero approfondire il discorso per una eventuale operazione; certo è che il centrocampista, scivolato in panchina con Baroni, potrebbe lasciare la Reggina qualora dovesse arrivare l’offerta giusta.

vi.ie.