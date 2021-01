Mercato Reggina, altro obiettivo sugli esterni: nel mirino Davide Marsura

Tanti rumors, alcune trattative avviate altre in fase di gestazione. Non è certo ferma la Reggina che in questa sessione invernale, vuole sfoltire la rosa e contemporaneamente inserire i tasselli nelle posizioni richieste dal tecnico Marco Baroni: tra queste quella di esterno offensivo. L’allenatore amaranto ha infatti chiesto alla società maggiori alternative in quel ruolo, dove per il momento figurano Situm, Liotti e Rivas (adattato a punta centrale visti i tanti infortunati). Così come riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud c’è un nome nuovo ed una pista abbastanza fluida per la Reggina: si tratta di Davide Marsura, 26enne giocatore del Livorno, che in questa stagione ha collezionato 3 reti in 12 presenze con i toscani in serie C. Marsura, secondo Gazzetta del Sud, sarebbe l’obiettivo numero uno per la batteria degli esterni amaranto. Giocatore capace di svolgere più ruoli sulla corsia mancina (esterno alto ma anche seconda punta), il calciatore nativo di Valdobbiadene vanta oltre 100 presenze in serie B con le maglie di Modena, Brescia, Venezia, Carpi (ultima esperienza tra i cadetti nella scorsa stagione con il Livorno), undici reti in totale.

Potrebbe essere lui il prossimo rinforzo per la Reggina.