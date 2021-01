Mercato Reggina, tra Guarna e Plizzari uno è di troppo: ecco chi potrebbe salutare

Reggina iperattiva sul mercato, la società amaranto vuole piazzare i primi colpi entro il 16 gennaio, data del ritorno in campo. Come anticipato ieri (leggi qui) la Reggina è alla caccia di un portiere titolare, dopo le ripetute prove incerte di Plizzari e Guarna. Sono due i nomi più gettonati al momento per vestire la casacca amaranto, quelli di Micai (Salernitana) e Vigorito (Lecce), mentre è stato proposto alla Reggina anche Nicolas (Udinese) in scadenza.

L’unica certezza al momento è che un portiere arriverà in amaranto e uno dei due attuali in rosa sarà ceduto. L’indiziato, con maggiori probabilità di lasciare Reggio Calabria, sembra essere Enrico Guarna, titolare nella scorsa stagione. Più difficile in questo momento lasciar partire Alessandro Plizzari, giovane del 2000 di proprietà del Milan: la società rossonera, infatti, prima di ogni possibile movimento dovrebbe dare il proprio assenso individuando una possibile destinazione idonea a non svalutare il cartellino del giovane portiere.

vi.ie.