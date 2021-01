Cassano, che bordata alla Serie B: ”E’ scarsa, eccetto due squadre è tutto un disastro”

Intervento in tackle diretto ai danni della Serie B da parte di Antonio Cassano, che nella diretta streaming sul canale Twich di Christian Vieri ha espresso il suo parere sul campionato cadetto, ritenuto molto scarso. Dichiarazioni forti, ‘alla Cassano’, dell’ex attaccante e fantasista barese, ritiratosi dal calcio nell’ottobre 2017 e diplomatosi da poco come direttore sportivo. Di seguito, le sue parole:

”DIECI CATEGORIE DI DIFFERENZA CON LA CHAMPIONSHIP INGLESE”

“Ma quant’è scarsa la serie B? Buttano la palla da una parte e corrono dall’altra. Se si va a vedere prima la Championship inglese e poi la Serie B italiana, ci sono 10 categorie di differenza. In questa scarsità, l’unica squadra che mi impressiona è il Cittadella: sono 6-7 anni che con pochi soldi fanno grandi plusvalenze e grandi campionati. Il miglior allenatore della serie cadetta è Dionisi dell’Empoli. A parte queste due squadre, il resto un disastro, non si può vedere la serie B, è un campionato fuori dal mondo con pochissima qualità. Non a caso anche in serie A mancano i talenti, i ragazzi non emergono”.