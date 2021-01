Reggina, assist e lucidità: Delprato è una conferma

Anche ad Ascoli Enrico Delprato conferma il suo valore . Nonostante la squadra amaranto esca sconfitta, in rimonta e per l’ennesima volta, il giovane difensore risulta essere tra i migliori in campo, un punto di riferimento per la compagine amaranto. Attento e mai fuori posto in fase difensiva, Delprato si propone spesso anche in chiave offensivo: poco prima del ventesimo minuto di gioco, mette in mezzo all’area avversaria il pallone spinto in porta da Liotti. In occasione dei due gol bianconeri sembra esente da colpe, restando il più lucido anche nel finale.

