Reggina, Cionek si “perde” nel momento decisivo del match

Dopo il triplice fischio, uno dei giocatori che maggiormente si sarà mangiato le mani è sicuramente l’ex SPAL Cionek. Autore di prestazione autorevole per 80’ minuti, dove il polacco ha dimostrato l’esperienza e la grinta di un difensore del suo calibro, si sgretola nelle ultime battute del match. Commette errori fatali nell’azione che porta al primo gol bianconero, dove sbaglia prima a non chiudere su Bajic e poi a farsi scappare via Cangiano, che andrà a realizzare. È incolpevole in occasione del raddoppio dei padroni di casa. Nonostante un inizio incoraggiante, la prestazione del numero 3 amaranto non può essere positiva.

Santo Nicolò