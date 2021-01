Mercato Reggina, caccia al portiere: primi due nomi in lista

L’ennesima prova incerta di un portiere (ieri Guarna ad Ascoli, Plizzari nelle partite precedenti) coincisa con la sconfitta della Reggina, chiamano la società ad intervenire immediatamente sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo per la porta di Baroni. Come riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud sarebbero due i nomi già in lista per l’approdo in riva allo Stretto e, in entrambi i casi, si tratta di atleti parecchio esperti per la serie B. Il primo profilo seguito dal direttore sportivo Massimo Taibi è quello di Alessandro Micai, 27enne estremo difensore della Salernitana ed ex Bari, 172 presenze tra i cadetti ed eletto miglior portiere nella stagione di serie B 2017/2018.

Il secondo nome è quello di Mauro Vigorito, portiere sardo di 30 anni di proprietà del Lecce: nella sua lunga carriera ha ottenuto due promozione dalla B alla A, con il Frosinone e con gli stessi salentini. Per lui oltre 100 presenze in cadetteria.