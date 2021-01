Il punto sulla Serie B: l’Empoli vince e allunga in vetta. Cittadella ko dopo 5 risultati utili

Diciassettesima giornata di Serie B piena di sorprese, in particolare nelle zone calde della classifica; importanti capovolgimenti alla vetta della classifica prima della sosta. Inaugura la giornata la partita tra Cosenza ed Empoli, vinta dagli azzurri che si guadagnano il primo posto in classifica. Si allunga il digiuno del Venezia, che pareggia con il Pisa ma riesce a mantenere la zona play-off. Finisce a reti bianche la partita tra Lecce e Monza, le due squadre confermano le attuali posizioni in vetta alla classifica. Dopo due vittorie di fila, torna alla sconfitta la Reggina di Baroni contro l’Ascoli; la compagine amaranto è la squadra che è passata in vantaggio più volte (12), ma solo in 4 occasioni ha ottenuto la vittoria. Torna a vincere il Chievo Verona, dopo quattro pareggi di fila; la squadra veneta si è imposta contro la Cremonese, che colleziona la terza sconfitta di fila. Continua a vincere la Virtus Entella, che ottiene 3 punti importantissimi contro il Cittadella; la squadra veneta, tra le più in forma del campionato, perde clamorosamente dopo 5 risultati utili di fila. Fa punti importanti anche la SPAL, in casa del Frosinone; i ciociari è da quattro partite che non vincono e scendono all’ultimo posto disponibile per la zona play-off. Perde ancora la Reggiana, un solo punto nelle ultime 5 partite relegano i granata alla zona retrocessione; ne approfitta il Pescara, che si allontana dalla zona calda della classifica. Vince e convince il Pordenone, in casa della Salernitana, con la squadra campana che perde il primo posto in classifica. Chiude la giornata la partita tra Brescia e Vicenza, finta con una travolgente vittoria dei biancorossi, che consolidano la loro posizione a metà classifica; male le rondinelle, che si trovano fuori dalla zona play-off dalla 4°giornata di campionato.

Santo Nicolò